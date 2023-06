India, vive per quasi due anni in un hotel di lusso e va via senza pagare: ricercato

Per quasi due anni ha vissuto in una camera d'albergo a cinque stelle e al momento del check out non ha pagato il conto, lasciando alle sue spalle un debito pari a circa 65mila euro. Vittima di questa incredibile truffa il lussuoso Roseate House di Delhi, in India, l'hotel situato nei pressi dell'aeroporto internazionale Indira Gandhi nell'Hospitality District Aerocity. Un uomo, dopo aver prenotato la sua stanza, vi è rimasto esattamente per 603 giorni, prima di sparire nel nulla.