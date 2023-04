"Volevo andare a Bari, mi hanno spedito a Bali": l'odissea del blogger

"Volevo andare a Bari, non a Bali"

Disavventura, a lieto fine, per il blogger Marco Togni. L'italiano, che da anni vive in Giappone e racconta stili, peculiarità e stranezze dei nipponici, doveva tornare in Italia per partecipare a un festival. Dove? A Trani, in Puglia. E l'aeroporto di riferimento è quello di Bari. Per prenotare il viaggio si è rivolto al concierge della sua carta di credito, un servizio per i clienti più facoltosi che diversi operatori del settore garantiscono.

Ebbene, così è iniziata la sua odissera. Il concierge giapponese, infatti, ha frainteso Bari con Bali e ha quindi emesso i biglietti per il blogger per l'Indonesia. "Mi sono insospettito quando ho fatto scalo a Giacarta" racconta Togni in un video su Instagram. Poi la chiamata che l'ha gelato: "Deve salire sul suo areo per Bali". A quel punto il blogger ha fatto denuncia e chiesto un risarcimento. Operazione che dovrebbe essere andata a buon fine, visto che nelle foto successive sul suo profilo Instagram lo si vede intento a mangiare una tipica focaccia barese.