Voli di Stato su col governo Meloni: presi anche quando ci sono aerei di linea

Col governo Meloni crescono i voli di Stato: i numeri

Torna la conta sui voli di Stato, questa volta in relazione al governo Meloni. I numeri li dà oggi Repubblica, che decreta come "finita l’era dell’austerity e della lotta alla casta fatta dai banchi dell’opposizione, adesso i componenti del governo di destracentro risultano essere quelli che di più hanno utilizzato i voli di Stato".

Si leggono i dati sempre su Repubblica sui voli di Stato: "165 volte nel 2023, contro i 157 del 2022 (quasi tutto governo Draghi), i 126 del 2021 (sempre governo Draghi e due mesi di governo Conte II) e, saltando il 2020 anno della pandemia, i 49 voli di Stato del 2019 (governo Conte I). I ministri che hanno preso più voli di Stato nel 2023 sono Antonio Tajani (45), Adolfo Urso (25), Guido Crosetto (24), Matteo Piantedosi (15), Raffaele Fitto (11), Franceso Lollobrigida (9), Giancarlo Giorgetti (7), Matteo Salvini, Andrea Abodi e Annamaria Bernini ( 5), Giuseppe Valditara e Daniela Santanché (3)".

Come sottolinea Repubblica, "i voli per i componenti del governo possono essere concessi «per compravate, imprevedibili ed urgenti esigenze di trasferimento connesse all’efficace esercizio delle funzioni istituzionali e l’impossibilità di voli di linea». Ovviamente, in molti casi si trattano di missioni all'estero, da qui il numero più elevato per il ministro degli Esteri Tajani. Ma secondo Repubblica ci sono alcuni casi in cui pur dove non mancano voli di linea, "da Parigi a Berlino e soprattutto Bruxelles dove l’aereo di Stato nell’era Meloni fa la spola tre-quattro volte al mese per accompagnare i ministri di turno".

Repubblica fa diversi esempi, tra cui quello del ministro dello Sport Andrea Abodi che avrebbe preso un volo di Stato per andare da Roma a Rimini e poi a San Marino per un evento, mentre il ministro dell’Istruzione Valditara, dice sempre Repubblica, avrebbe preso un volo per andare in Calabria e visitare una scuola a San Luca.