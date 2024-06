Vongole "non è idonee al consumo”: il richiamo di Carrefour: ecco i lotti

Vongole richiamate

In un'epoca in cui la sicurezza alimentare è al centro dell'attenzione pubblica, un recente avviso di richiamo da parte di Carrefour sottolinea la necessità di vigilanza. Come scrive Il Fatto Alimentare, il richiamo riguarda alcuni lotti di vongole cuore del marchio Nieddittas, vendute nei supermercati della catena, che sono state ritenute non idonee al consumo. La causa specifica di tale misura non è stata precisata, ma l'obiettivo dichiarato è quello di prevenire eventuali rischi per i consumatori, "non è idoneo al consumo”, hanno fatto sapere.

Dettagli del richiamo

La comunicazione di Carrefour evidenzia che il richiamo precauzionale riguarda specifici lotti di vongole cuore (Cerastoderma spp) a marchio Nieddittas. I prodotti richiamati appaiono distribuiti in reti con precise date di confezionamento, estendendosi dal 30 maggio al 4 giugno 2024, coprendo numeri di lotto che vanno dal 241078-30 al 241132-04. Tutti i consumatori che hanno acquistato le vongole appartenenti a questi lotti sono chiamati ad attenzione.

CPA Cooperativa Pescatori Arborea

Le vongole interessate dal provvedimento sono state prodotte dalla CPA Cooperativa Pescatori Arborea Società Cooperativa Arl. Questa azienda è sita in località Corru Mannu, Strada 17 Ovest, ad Arborea, nella provincia di Oristano, ed è identificabile attraverso il marchio di identificazione CE IT37 CSM.

Indicazioni per i consumatori

Di fronte a tale situazione, la raccomandazione per i consumatori è chiara: è precauzionale evitare il consumo delle vongole cuore appartenenti ai numeri di lotto indicati nel richiamo. L'azienda produttrice e la catena Carrefour hanno messo in atto una politica di rimborso, invitando chiunque sia in possesso del prodotto in questione a restituirlo al punto vendita dove è stato acquistato. Tale misura dimostra l'impegno nel preservare la salute degli acquirenti e nell'assicurare trasparenza e responsabilità.