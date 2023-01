Weekend? Meglio stare a casa. Sempre più alla guida ubriachi e drogati

Nel fine settimana tantissimi alla guida sotto effetto di alcol o stupefacenti

Bilancio con numeri importanti per la Polizia Stradale che nei fine settimana del periodo natalizio in 30 province italiane ha effettuato 45 posti di controllo. Nell’attività di prevenzione i veicoli controllati sono stati 1.223 e le persone controllate 1.643.

Oltre il 73% dei controllati (1.213) sono stati sottoposti alla verifica del tasso di ebbrezza alcolica riscontrando 127 positivi (10,5%) di cui 101 di sesso maschile e 26 di sesso femminile. Un dato statistico da non sottovalutare è che circa il 60% dei positivi all’alcool risultano al di sotto dei 27 anni.

Ma il dato che più colpisce è che su 171 persone controllate per droga (l’8,6% del totale dei controllati) 36 conducenti (25,5%) è risultato positivo al test.

Dai dati in possesso alla Polizia Stradale risulta che i fine settimana del 2022 rappresentano i periodi con più incidenza sul totale degli incidenti con alla guida i giovani tra i 18 e 24 anni e che le fasce orarie più “pericolose” sono i pomeriggi da mezzogiorno alle sei di pomeriggio e le notti tra la mezzanotte e le sei di mattina.).

“Troppi ragazzi perdono la vita di notte per incidenti d’auto, a causa della velocità, della leggerezza, del consumo di alcol o di stupefacenti. Quando guidate avete nelle vostre mani la vostra vita e quella degli altri. Non distruggetela per un momento di imprudenza. Non cancellate il vostro futuro.” E’ uno dei passaggi del discorso di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Quella degli incidenti stradali è purtroppo la prima causa di mortalità e di grave lesività per i giovani che hanno meno di 30 anni. La sistematica distorsione della percezione del rischio tipica della giovane età e la scarsa esperienza alla guida portano spesso i ragazzi a sopravvalutare le proprie capacità e a non rendersi conto di quelle che possono essere le conseguenze di condotte “azzardate”. Sono le parole del Direttore del Servizio Polizia Stradale Dott. Filiberto Mastrapasqua che si augura un 2023 con più consapevolezza.