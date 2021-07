Ylenia Carrisi viva? La zia “So dov’è e perché non vuole farsi trovare”

Ylenia Carrisi è viva? La zia: “So dov’è”. La sorella di Romina parla dell’avvistamento in Arizona

Sono passati 25 anni dalla scomparsa di Ylenia Carrisi, la bellissima figlia di Al Bano e Romina. Normalmente più tempo passa dalla scomparsa di una persona, più si affievoliscono le speranze di trovarla in vita. Con Ylenia sembra invece avvenire il contrario. Sono continue infatti le dichiarazioni di persone che ritengono di aver visto la donna. L’ultimo avvistamento sarebbe di un anno fa in Arizona, dove un pilota avrebbe visto la figlia del cantante di Cellino "vestita in modo trasandato".

Romina Power non ha mai perso le speranze e, come fa ogni novembre, mese in cui è nata Ylenia, ha intensificato l’attività sui social pubblicando foto della figlia, nella speranza di ottenere notizie.

Ylenia Carrisi è viva? Il racconto della zia Taryn

La sorella di Romina, Taryn Power, ha deciso di andare a fondo sul presunto avvistamento della nipote in un convento in Arizona. Tuttavia, secondo quanto riportato da Kontrokultura, non avrebbe scoperto nulla.

La zia continua a sostenere che Ylenia Carrisi sia viva e riporta un retroscena relativo alla scomparsa. Taryn afferma infatti che all’epoca la nipote avrebbe voluto studiare in America, ma Al Bano era contrario. Secondo la sorella di Romina, questo avrebbe spinto la ragazza ad allontanarsi. La donna, oggi adulta, vivrebbe in un convento in Arizona e si vestirebbe in modo trasandato per non farsi riconoscere.

Le speranze di trovare Ylenia viva vengono continuamente alimentate dagli avvistamenti raccontati da presunti testimoni. Romina ha raccontato di recente di ritenere che la figlia possa essere viva perchè quando era giovane frequentava un guru che potrebbe averla indotta a sparire.