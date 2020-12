Scarlett Johansson lancia un appello per Patrick Zaki: 'Liberatelo'

L'attrice americana Scarlett Johansson ha lanciato un video-appello su YouTube in cui chiede la 'scarcerazione immediata' dei 4 attivisti della Ong egiziana Eipr, tra cui Patrick Zaki. "Torturato" ricorda la star di Hollywood, "dopo essere stato arrestato dalla polizia", "liberate Zaki" chiede. "L'unico crimine" di questi uomini, denuncia Johansson, "è stato combattere per la dignità degli egiziani". "Eipr ha lavorato con coraggio in prima linea per proteggere i più vulnerabili e riformare il sistema giudiziario", ricorda l'attrice. "Rappresentano il coraggio di così tanti egiziani e un governo veramente democratico celebrerebbe questi uomini e non li imprigionerebbe", conclude l'appello.