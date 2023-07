Zaki torna e parla subito in università. Meloni: "Non cerco riconoscenza"

Zaki, Meloni: "Non mi aspetto riconoscenza, era giusto farlo"

E' previsto per le 20,30 di domenica in Rettorato a Bologna l'incontro con Patrick Zaki, il ricercatore dell'Università appena rientrato dal Cairo dopo la grazia ottenuta dal governo egiziano, Dopo l'arrivo all'aeroporto di Malpensa, Patrick Zaki sarà accompagnato all'Università di Bologna dal Rettore Giovanni Molari e dalla professoressa Rita Monticelli: l'incontro è stato fissato per le 10,30 in rettorato, nella Sala VIII Centenario Via Zamboni, 33. Non è invece previsto alcun incontro con la stampa all'arrivo all'aeroporto di Malpensa. L'accesso al Rettorato dell'Università sarà consentito a partire dalle ore 17.

"Non mi aspetto riconoscenza, non mi interessa, era giusto farlo, l’abbiamo fatto e lo facciamo indipendentemente da ogni altra considerazione". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata dal Tg1 chiude le polemiche sul no di Patrick Zaki al volo di Stato per tornare in Italia dopo che il governo italiano ha ottenuto la grazia per lui da parte del presidente egiziano.

"Penso che la grazia concessa a Patrick Zaki sia un altro segno del rispetto che l’Italia ha in questo momento e anche di un approccio diverso inaugurato con i paesi del Nord Africa, un approccio rispettoso pur con le differenze che esistono tra noi". "Per noi era un obiettivo importante e sono molto contenta di averlo centrato", ha detto Giorgia Meloni che ha raccontato come alla liberazione si sia giunti "con pazienza e con determinazione".