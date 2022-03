Zuppi alla Cei, voci insistenti: il cardinale di Bologna è tra i favoriti

Matteo Zuppi tra i favoriti nella corsa alla presidenza della Conferenza Episcopale Italiana

A fine maggio l'assemblea generale della Conferenza Episcopale Italiana sarà chiamata a rinnovare il proprio presidente: il cardinale Gualtiero Bassetti compie 80 anni e deve lasciare l'incarico, che ricopre da 4 anni.

Dopo una riforma "elettorale", visto che per decenni il presidente della Cei è stato nominato direttamente dal Papa, la prassi ora prevede che l'assemblea proponga per votazione una terna di nomi al pontefice, il quale poi nomina il nuovo presidente.

I tre nominativi più quotati sono quelli di Matteo Zuppi, cardinale di Bologna, Augusto Paolo Lojudice, cardinale di Siena, e Erio Castellucci, arcivescovo di Modena, anche perché sono tutti di nomina bergogliana e in sintonia con la linea pastorale del Papa. Zuppi e Lojudice sono ex ausiliari del Vicariato di Roma con un inizio come parroci di periferia e il cui percorso è nato nella comunità di Sant'Egidio, mentre Castellucci è un teologo di alto livello.

Quello che è certo è che il nuovo presidente della Cei dovrà confrontarsi con una situazione dell'Italia politico-istituzionale di grandi cambiamenti, in primis la legge sul fine vita che ha avuto il primo sì dalla Camera proprio la scorsa settimana, oltre alla guerra in Ucraina che tanto influisce anche sull'assetto sociale interno italiano e contro cui il papa ha preso più volte posizione.