Berlusconi, matrimonio? Si unirà a Marta Fascina. Salvini-Meloni non invitati

Silvio Berlusconi-Marta Fascina, l'unione tra l'85enne e la 32enne sarà celebrata sabato 19 marzo: pochi invitati e molte indiscrezioni

Gli inviti non sono stati ancora recapitati ma i preparativi fervono a Villa Gernetto. Nella dimora settecentesca di Gerno, frazione di Lesmo, che acquisto' con l'idea di farne la sede dell'Universita' della liberta', Silvio Berlusconi sabato celebrera' l'unione con Marta Fascina.

85 anni lui, 32 lei, i due hanno deciso di festeggiare il legame che dura da un paio di anni, insieme con i familiari e gli amici più stretti. Gli ultimi gossip assicurano che la festa per le 'nozze non nozze' di Silvio Berlusconi e la sua compagna Marta Fascina, si terrà il 19 marzo ma non in serata. Il Cav e la deputata di Forza Italia hanno deciso di celebrare la loro unione (ufficialmente stanno insieme da due anni) con un 'party all'americana' blindato e per pochi invitati, solo familiari, amici stretti e qualche big di partito. Non si sa se ci sarà un buffet in piedi.

Ma più che di pranzo nuziale, raccontano, meglio parlare di rinfresco. Senza rinunciare al classico taglio della torta. Da Arcore, comunque, continuano a mantenere la consegna del silenzio sull'evento, anche nel rispetto della grave vicenda in Ucraina. Gli inviti sarebbero stati fatti tutti al telefono o di persona, ma c'è chi giura di aver visto dei 'cartoncini' con il nome dei due 'fidanzati' e la semplice indicazione della data e della location. Circolano tante voci in questi giorni. Tra queste che Berlusconi avrebbe regalato come pegno d'amore alla fidanzata un anello solitario con tradizionale diamante.





Ci saranno i figli del presidente di Forza Italia Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi; e gli amici Fedele Confalonieri e Adriano Galliani. Pochissimi gli invitati politici. Non sarebbero invitati Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Ma solo il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, i capigruppo azzurri di Camera e Senato, Paolo Barelli e Anna Maria Bernini, e i collaboratori piu' stretti del Cavaliere. L'idea e' quella di una grande festa con buffet in stile americano per celebrare, per usare le parole di Berlusconi, "il rapporto di amore, di stima e di rispetto" che lo "lega alla signora Marta Fascina".

"E' cosi' profondo e solido il nostro legame che non c'e' alcun bisogno di formalizzarlo con un matrimonio - ha precisato il Cavaliere, per smentire le indiscrezioni di stampa riguardo a nozze imminenti -. Proprio perche' si tratta di un legame cosi' profondo e cosi' importante, assieme a Marta, sto progettando per un prossimo futuro di festeggiarlo come merita, con un appuntamento che coinvolgera' i miei figli e gli amici a me cari".

C'è chi aveva ventilato anche un simbolico scambio di fedi, ipotesi accantonata. Top secret modello e colore dell'abito che Fascina avrebbe fatto cucire per l'occasione. C'è chi ha scommesso su una creazione di Alessandra Rich, stilista italiana naturalizzata inglese, che ha firmato il vestito da sposa di Federica Fumagalli, moglie di Luigi Berlusconi, una delle couturier preferite da Kate Middleton. Per gli 85 anni del leader forzista Fascina si era fatta immortalare proprio con un abito della Rich.





LEGGI ANCHE: