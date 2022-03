Principe Andrea al verde. La Regina e Carlo pagano 10 mln alla ragazza abusata

Principe Andrea vende lo chalet in Svizzera. Il sexygate costa caro

Il principe Andrea ha accettato di pagare alla sua accusatrice 10 mln di sterline per evitare il processo per abuso sessuale a suo carico. Ma c'è un problema, il rampollo di Casa Reale non ha più soldi, in quanto tagliato fuori da tutti i ruoli di potere di palazzo e di conseguenza senza la liquidità sufficiente per risarcire Virginia Giuffre, la ragazza che all'epoca dei fatti era minorenne e che accusa Andrea di aver abusato di lei in tre occasioni. Chiedere aiuto alla sua famiglia - si legge sul Messaggero - è l'unico modo che ha per garantire che il pagamento arrivi nel rispetto dei tempi indicati. Non sarà solo la Regina a mettere mano al portafoglio, come era stato invece detto alcune settimane fa. Anche Carlo, futuro erede al trono, parteciperà con un prestito.

I giornali inglesi - prosegue il Messaggero - hanno rivelato che il principe del Galles presterà al fratello buona parte di quei 10 milioni, in attesa di essere ripagato non appena Andrea disporrà del denaro per farlo. Il duca di York ha messo in vendita l'amato chalet a Verbier in Svizzera, che si vocifera valga 17 milioni di sterline. Quando avrà trovato un acquirente e perfezionato la vendita, dovrà restituire quanto prestato. E se non lo farà le conseguenze saranno ulteriormente umilianti poiché verrà escluso dal testamento della regina Elisabetta.

