Fedez malato, piange in diretta video: "Ho un problema di salute importante"

Fedez annuncia in diretta Instagram di essere malato, cerca di rassicurare i fan ma si commuove

Occhi rossi e screpolati di chi ha pianto: così si presenta in diretta Instagram Fedez, per comunicare che gli hanno diagnosticato una malattia, di cui però non dà spefiche. "Mi sento di parlarne ma non ora. Lo farò più avanti".

"Faccio questo video per comunicare che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute" ha esordito il rapper nelle sue storie su Instagram, visibilmente provato. Fedez ha provato a tranquillizzare i fan dicendo che la diagnosi è arrivata abbastanza presto da poter intervenire al meglio, ma a un certo punto non ha potuto fare a meno di scoppiare a piangere e interrompere il video.

Non specifica quale sia il problema di salute ma "comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro".





"Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare. In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso", racconta Fedez "e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile".

"Quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà a strappare un sorriso anche a me. In questo momento non sono abbastanza lucido da andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato, e ringrazio mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni", dice il rapper rivolgendosi a chiara Ferragni "e i miei amici e la mia famiglia. Spero di potervi dare aggiornamenti positivi nei prossimi giorni".

Fedez conclude il suo messaggio dicendo che con la sua fondazione benefica ha acquistato un automezzo donato alla Croce Rossa, per portare aiuto alla popolazione ucraina. "Avrei dovuto dirlo a cose fatto, ma lo anticipo ora perché nei prossimi giorni non credo di avere il tempo per seguire altre questioni se non la mia salute".





