Michelle Hunziker, Trussardi addio: chi è il nuovo fidanzato, medico gieffino

Giovanni Angiolini, il medico più bello d'Italia, ha curato i problemi di cuore di Michelle Hunziker

Un bacio immortalato dai paparazzi tedeschi: è la conferma del nuovo amore di Michelle Hunziker, Giovanni Angiolini. I due sono stati fotografati in grande intimità durante un viaggio in Sardegna, a Alghero, terra natale del medico più bello d'Italia ed ex gieffino. Dopo un giro romantico in cabriolet, una passeggiata sul lungomare e tanti sorrisi, la coppia si è rintanata in un appartamento preso in affitto per l'occasione.

Le prime foto che li ritraggono insieme mentre si baciano sono state diffuse dal giornale tedesco Bunte, ma chi li ha visti insieme giura che i due sembravano davvero molto intimi. Sembra che la coppia Hunziker-Angiolini, insomma, sia in intimità già da tempo e che a due mesi dal divorzio di lei abbia trovato il coraggio di uscire allo scoperto.





Aria di tradimento? Ma no, tanto è vero che Michelle e Tomaso Trussardi sembra vivessero da separati in casa già da un anno... Ma un divorzio fa sempre soffrire, e così, mentre Tomaso si fa consolare da Chiara Ferragni (facendo ingelosire Fedez, leggi qui), dopo un viaggio alle Maldive (in cui però non si è rilassata troppo perché si è detta sofferente per la guerra in Ucraina), Michelle ha fatto curare il suo cuore da Giovanni Angiolini.





Chi è Giovanni Angiolini, nuovo amore di Michelle Hunziker

Vip e seguitissimo sui social, Angiolini è un ortopedico: posta spesso foto dal suo studio medico, con il camice in corsia ma anche durante il tempo libero, facendo girare la testa alle fan. Muscoli scolpiti, occhi verdi, Giovanni Angiolini è stato più volte eletto medico più sexy d’Italia. È stato a lungo il dottor G. del programma Rai I fatti vostri, e ancora prima concorrente del Grande Fratello, ma solo per poche settimane: ha infatti abbandonato al casa del GF per tornare a seguire i suoi pazienti, che di lui dicono che è molto attento, competente e premuroso. Caratteristiche che avranno conquistato la bella Michelle, insieme al fisico scolpito. Arriverà la conferma ufficiale della love story? Stiamo a vedere.





