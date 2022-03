Ferragni-Fedez, crisi di coppia con terzo incomodo: Tomaso Trussardi

Tomaso Trussardi fa litigare Fedez e Chiara Ferragni

Dopo indiscrezioni non confermate, ora arrivano nome e cognome: Tomaso Trussardi. Sarebbe lui il motivo della crisi di coppia tra Fedez e Chiara Ferragni. Fresco fresco di divorzio con Michelle Hunziker (con cui però, a quanto pare, viveva già da un anno da separato in casa), il rampollo di casa Trussardi ha cercato conforto nell'amicizia con la bella Chiara, scatendando però le gelosie del marito rapper.





A rivelarlo è il settimanale Oggi. In realtà, le voci di crisi tra il cantante e l'influencer si erano fatte insistenti già a gennaio, tanto che una foto postata da lui senza la fede al dito ne era sembrata la conferma. La coppia ha poi smentito ma non è servito a placare i rumors, che si sono infittiti negli ultimi giorni. Se Michelle Hunziker si è già fatta vedere in pubblico col nuovo fidanzato (Giovanni Angiolini, leggi qui), forse anche Tomaso Trussardi non ha più problemi a nascondere la sua nuova fiamma? Che sia o no Chiara Ferragni, di certo questo intreccio di love story avrà nuove puntate: continuiamo a seguirle.





LEGGI ANCHE: