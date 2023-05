Crozza/Lollobrigida sulla difesa dell’etnia Italiana: “Ci sono cose tipiche italiane che vanno tutelate. non è che in Calabria sono arrivati i greci e ci hanno portato la ‘ndrangheta. quindi c’è un etnia tipica italiana”

Nell’ultima puntata di stagione di FRATELLI DI CROZZA - in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ - Maurizio Crozza torna nelle vesti del Ministro Lollobrigida questa volta, però, ha studiato e vuole spiegare a coloro che ignorano cos’è “l’etnia italiana”: “Beh è molto facile, basta leggere la Treccani. Perché io, lo ammetto, ero ignorante, io manco sapevo ci fosse la Treccani… poi invece la Treccani l’ho sfogliata. C’è proprio il volume sulla E di ‘Etnia’ ed è un dato di fatto che gli italiani sono italiani da quando sono arrivati in Italia, tre milioni di anni fa che si è creata l’etnia italiana! [...] In Sicilia da sempre ci sono i siciliani, non è che sono arrivati prima i normanni e poi gli arabi, poi gli Unni che hanno creato il siciliano. Ah è andata così?! Ma scusa un attimo ma questo in che volume della Treccani lo hai letto? Ah! Storia… quindi è il volume S?! Quello non l’ho ancora letto, pensavo di farlo in vacanza. Però comunque in Sicilia culturalmente la Mafia è italiana! Ci sono delle cose tipiche italiane! Non è che in Calabria sono arrivati i greci e gli arabi e ci hanno portato la ‘ndrangheta. È tipica italiana. Quindi c’è un’etnia tipica italiana”.