Cuba torna allo Spazio Teatro No'hma presieduto da Livia Pomodoro

Primo appuntamento del Premio Internazionale dedicato a Teresa Pomodoro: mercoledì 23 e 24 giovedì novembre è di scena Los pàjaros negros de 2020 della compagnia cubana La Franja Teatral.

Sarà Cuba ad aprire la XIV edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo” di Teresa Pomodoro: mercoledì 23 e giovedì 24 novembre, come sempre alle 21, gli artisti de La Franja Teatral, da L’Avana, porteranno a No’hma lo spettacolo Los pàjaros negros de 2020. Gruppo transdisciplinare con sede a Cuba, La Franja Teatral riunisce artisti di varie discipline sotto la direzione della famosa regista e drammaturga Agnieska Hernández Díaz, per dare vita a progetti di teatro documentario che integrano arte, performance, danza, musica dal vivo, canto e arti visive.

Dopo la Cerimonia di Premiazione della XIII edizione, tenutasi lo scorso 3 novembre e conclusasi con la vittoria della compagnia cubana Impulso Teatro, diretta dal compianto regista e intellettuale Alexis Días de Villegas, il nuovo ciclo di spettacoli internazionali sarà inaugurato da un altro lavoro proveniente da L’Avana; una scelta di programmazione motivata anche dalla volontà di rendere omaggio al Paese di origine di de Villegas, che è scomparso proprio pochi mesi dopo l’esibizione a Milano con la sua compagnia.

Los pajaros negros de 2020 (Gli uccelli neri del 2020) è una pièce multidisciplinare interpretata da un cast corale; la trama interseca diversi piani temporali, muovendosi tra la contemporaneità della pandemia e del movimento Black Lives Matter e la Hollywood anni ’30 di Shirley Temple e del ballerino afroamericano Bill Robinson. Proprio sulla storia di questo iconico duo, uno dei più discussi di tutti i tempi, sta lavorando una coppia di innamorati dei nostri giorni, per realizzare un musical. Pur nella distanza temporale, sono diversi i punti di contatto che, drammaticamente, sembrano emergere tra il razzismo e i pregiudizi di quell’epoca e quella attuale.

Quello di mercoledì 23 e giovedì 24 novembre è solo il primo della lunga serie di appuntamenti che, tappa dopo tappa, tracceranno un nuovo itinerario attraverso realtà artistiche provenienti da tutto il mondo, all’interno di una rassegna che è diventata con il tempo la più prestigiosa fra quelle organizzate dal Teatro No’hma. Nel corso delle sue tredici edizioni, il Premio Internazionale è progressivamente cresciuto in termini di risonanza, raggiungendo numeri sempre più considerevoli: dal 2009 ad oggi si contano 52 Paesi partecipanti e 134 spettacoli per un totale di 71.000 spettatori, che grazie allo streaming e all’Onlife sono sparsi in tutto il pianeta. Un palco grande quanto il mondo, per una platea che non conosce confini.

Los pájaros negros de 2020

Regia e drammaturgia

Agnieska Hernández Díaz

Cast

Lulú Piñera

Leodanis Sánchez Parlay

Pedro Rojas

Amelia Fernàndez

Alejandra De Jesús Rodriguez

Leyssy O' Farrill

Coreografie: Carlos Morales

Musiche: Pedro Rojas/Leyssy O´Farrill

Scenografia: Abel Barreto

Proiezioni: Pedro Rojas

Foto: Yass Valdés

Produzione: Agnieska Hernández Díaz