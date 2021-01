Culture

Mercoledì, 20 gennaio 2021 - 11:47:00 100 anni dalla nascita del PCI: lo speciale in onda su Rai Play In onda dal 21 gennaio "Comunisti d'Italia", antologia con materiale delle Teche Rai per celebrare il Centenario Lorenzo Zacchetti

18 Giugno 1976 - Il segretario del PCI Enrico Berlinguer chiude la campagna elettorale con un comizio in P.za San Giovanni, a Roma - LaPresse/Publifoto Cento anni fa nasceva il Partito Comunista Italiano: lo speciale su Rai Play Per l’occasione dal 21 gennaio RaiPlay propone lo speciale “Comunisti d’Italia”, un’antologia con materiale delle Teche Rai, che ripercorre le tappe salienti dal XVII° Congresso del Partito socialista del 21 gennaio 1921 a Livorno, concluso con la scissione dei comunisti, fino ai giorni nostri. Un secolo di storia di un partito di massa che ha avuto un peso rilevante sulla vita politica, sociale e culturale del nostro paese. Il tutto raccontato sia attraverso le parole di alcuni dei leader storici del Pci, quali Palmiro Togliatti, Giancarlo Pajetta, Umberto Terracini, Pietro Ingrao, Nilde Iotti, Enrico Berlinguer, Achille Occhetto ed altri, sia attraverso la partecipazione collettiva del popolo comunista alla vita del partito nelle feste dell’Unità, nei congressi e nelle sezioni, con un approfondimento sull’evoluzione del Partito nel tempo e sui passaggi più significativi che hanno portato alla sua dissoluzione nel 1991.