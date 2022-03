Boldi va a trovare Sgarbi con una un’artista russa e la sua opera "figurativa"

Massimo Boldi a casa di Vittorio Sgarbi con una giovane artista russa

Strana cena ieri a casa di Vittorio Sgarbi: nel cuore della serata è arrivato Massimo Boldi con una giovane artista russa. La voce che si sente sullo sfondo del filmato, infatti, è di Boldi. Il critico d’arte ha commentato l’opera “figurativa” dell’artista.

“Il figurativismo, o arte figurativa, è un movimento artistico che descrive oggetti, in particolare dipinti e sculture, che mantengono una somiglianza con gli oggetti reali da cui sono realizzati e quindi, per definizione, sono rappresentativi”, si legge in un post Instagram dell’artista russa.