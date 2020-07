Cinema: Filming Italy Sardegna Festival 2020, la prima kermesse del post Covid

E’ ufficiale: la terza edizione di Filming Italy Sardegna Festival, presentato oggi a Roma, sarà la prima kermesse cinematografica in Italia e nel mondo dopo l’emergenza Covid-19 e vedrà la partecipazione di grandi ospiti del cinema italiano e internazionale.

Il Festival, diretto da Tiziana Rocca e che si svolgerà dal 22 al 26 luglio al Forte Village di Cagliari, è un iniziativa fortemente voluta dal governatore della Regione Sardegna Christian Solinas, il quale ha dichiarato: “Siamo felici di ospitare la terza edizione del Festival e ci auguriamo che - in particolare in questo momento storico - possa essere un appuntamento culturale di rilievo che consenta al grande pubblico, anche internazionale di conoscere apprezzare le bellezze della nostra terra”.

Filming Italy Sardegna Festival 2020

Tra le tante novità di quest’anno, la multimedialità del Festival, che metterà a disposizione un’area virtuale in modo da dare a tutti la possibilità di seguire i numerosi eventi.

Tra i tanti ospiti internazionali e italiani spicca Isabelle Huppert attrice francese tra le più premiate nella storia del Cinema a cui verrà consegnato il Filming Italy Woman Power Award e Matt Dillon attore e regista statunitense, quest'anno in veste di presidente onorario del festival. Sul fronte nostrano, Ilenia Pastorelli sarà la madrina del festival e Claudia Gerini la presidentessa della giuria della sezione dei cortometraggi.

Il programma del Festival

In programma, una serata speciale dedicata a Gabriele Muccino e un riconoscimento a Riccardo Milani a cui è stato assegnato il Premio Women in Film - Filming Italy Award come ringraziamento per la sua sensibilità nei confronti delle donne.

Non mancherà la musica, con Arisa che si esibirà sulle note della colonna sonora di Lilli e il Vagabondo in occasione del lancio di Disney+ e anche un omaggio al maestro Morricone. Anche questa edizione sarà dedicata alle donne, ha dichiarato Tiziana Rocca e “sono molto orgogliosa infatti di proseguire la collaborazione con Women in Film Italia, importante organizzazione che da anni si batte per i diritti delle donne. Tra gli obiettivi, anche quello di far incontrare il mondo dell’intrattenimento del nostro paese e quello estero, con l’intento di promuovere l’internazionalizzazione e i nostri territori”.

Peculiarità del Fiming Italy Sardegna è quella di collegare Cinema e Televisione con proiezioni, incontri e presentazioni di film e serie televisive, coinvolgendo le più importanti distribuzioni e produzioni del piccolo e grande schermo insieme ai colossi dell’entertainment VOD e televisivo.

In particolare, quest’anno Filming Italy Sardegna Festival celebra il lancio italiano di Disney+, il servizio di streaming di The Walt Disney Company dedicato ai film e ai prodotti di intrattenimento di Disney, Pixar, Marvel, StarWars e National Geographic, riuniti insieme, per la prima volta.

Le proiezioni speciali del Filming Italy Sardegna Festival

Molte le proiezioni speciali in programma: Tornare a vincere di Gavin O’Connor con Ben Affleck, ambientato nel 1940, quando sette coraggiosi prigionieri fuggono da un campo di lavoro siberiano per scoprire il vero significato dell’amicizia; Primal di Nick Powell con Nicholas Cage nei panni di un cacciatore che deve trasportare un gruppo di bestie feroci dall’Amazzonia in una nave in cui è presente anche un assassino; Synchronic di Justin Benson e Aaron Scott Moorhead, incentrato sulle vite di due paramedici di New Orleans che vengono distrutte dopo che un nuovo farmaco causa una serie di morti orribili.

Per le serie TV: The Plot Against America, serie HBO, adattamento di un libro di Philip Roth, che riscrive la storia degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale; Yellowstone, che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria di un ranch nel Montana; e Le Bureau - Sotto copertura, che vede il funzionario dell’intelligence francese Guillaume Debailly rientrare a Parigi do Gli eroi del Mediterraneo, in cui il biologo marino Manu San Felix indaga sui danni causati dall’uomo nel Mar Mediterraneo in Spagna, incontrando le persone che stanno cercando di risolvere il problema; e Sea of shadows: trafficanti di mare, prodotto dal premio Oscar Leonardo Di Caprio e diretto da Richard Ladkani.

Ospiti al Filming Italy Sardegna Festival

Tra gli ospiti internazionali, oltre a Isabelle Huppert e Matt Dillon, sono attesi: Joaquin de Almeida, Carol Alt, Maria Isabel Diaz, Marta Milans, Nora Arnezeder, Guy Burnet, Rossy De Palma, Toby Jones, Naomie Harris, Melissa George. Tra gli ospiti italiani oltre a Claudia Gerini, Ilenia Pastorelli, Gabriele Muccino Riccardo Milani, attesi: Marco Bocci, Paola Cortellesi, Michele Placido, Michela Andreozzi, Serena Autieri, Selene Caramazza Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Giorgio Pasotti, Gianmarco Tognazzi, Gaia Girace, Maria Sole Tognazzi, Arisa, Benedicta Boccoli, Margherita Mazzucco, Elettra Mallaby. Infine, un ulteriore omaggio glamour e di grande Cinema per il Filming Italy Sardegna Festival: a sorpresa nel Festival collegati in streaming: John Turturro, Harvey Keitel e Sarah Ferguson.