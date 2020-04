Coronavirus: morto Lee Konitz, uno dei grandi del jazz mondiale

All'età di 92 anni muore di COVID-19 Lee Konitz al Lenox Hill Hospital di New York, a confermare la notizia il figlio Josh Konitz.

Lee Konitz, uno tra i grandi della storia del jazz, autore del capolavoro Bird of the Cool inciso con Miles Davis, è deceduto a causa del coronavirus. Nato a Chicago il 13 ottobre 1927, il jazzista ha suonato con le leggende della musica, tra i quali: Miles Davis, Michel Petrucciani, Ornette Coleman e tanti altri, durante una carriera lunga oltre 70 anni. Spesso, Konitz, suonò in Italia all'Umbria Jazz.