Coronavirus, Chomsky: "Sanità devastata dal neoliberismo, situazione molto grave"

L'emergenza Coronavirus ha spiazzato un po' tutti. La crisi economica e le conseguenze per la vita sociale portano anche i grandi pensatori a fare ipotesi su cosa succederà e a come si potranno fronteggiare le devastanti conseguenze che ne deriveranno. La situazione è molto grave - dice il filosofo Noam Chomsky al Manifesto - e non c’è nessuna credibilità nell’affermazione che il virus sia stato diffuso deliberatamente. Quanto all’atteggiamento dei diversi governi, la reazione degli Stati Uniti è stata terribile. È stato quasi impossibile persino sottoporre le persone ai test, e quindi non abbiamo un’idea precisa nemmeno di quanti casi ci siano effettivamente. Sono stati tagliati i posti letto in nome dell’efficienza. In generale - conclude - questa crisi è l’ennesimo, importante esempio del fallimento del mercato, proprio come lo è la minaccia della catastrofe ambientale. Il governo e le multinazionali farmaceutiche sanno da anni che c’era la forte probabilità di una grave pandemia, ma siccome non giova al profitto prepararsi a questa eventualità, non si è fatto nulla".