Programma Erasmus+: cosa è stato e cosa sarà

Il Programma Erasmus + è una porta aperta sull'Europa e sul mondo e rappresenta uno dei traguardi più tangibili dell'UE: sostenendo la mobilità per l'apprendimento delle persone e rafforzando la cooperazione tra istituzioni in tutta Europa, Erasmus + offre ogni anno opportunità senza precedenti per acquisire competenze trasversali, per l’ingresso nel mercato del lavoro, e per acquisire il senso di ciò che significa essere cittadini europei.

Nel periodo 2014 – 2020 Erasmus+, con 34 paesi partecipanti e 14,7 miliardi di dotazione di bilancio, si è rivolto a 4 milioni di persone che hanno potuto formarsi, fare attività di volontariato e maturare esperienze professionali all'estero.

Nel settore istruzione e formazione professionale del Programma, con circa 43.000 partecipanti alle esperienze di mobilità transnazionale, realizzate dal 2014 ad oggi, l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP conferma di aver raggiunto importanti risultati in ambito VET, con 4.182 progetti presentati di cui 2.636 di Mobilità individuale e 1.546 di Partenariati Strategici, per un totale di 962 progetti finanziati.

A fronte di 300 milioni di euro stanziati per l’ambito istruzione e formazione l’Agenzia Erasmus+ di INAPP ne ha assegnati il 99%.

Il Programma ha pienamente raggiunto i suoi obiettivi, ottenendo eccellenti prestazioni di attuazione e un uso efficiente dei fondi, dimostrando il suo elevato potenziale per aumentare le performance e investire, di più e meglio, su quello che si è dimostrato l’elemento essenziale per creare un futuro migliore: i nostri giovani.

Negli ultimi tre decenni, più di 10 milioni di persone hanno partecipato al Programma e per molti di loro si è rivelata un’esperienza che ha cambiato la vita, sebbene ad oggi, solo il 4% dei giovani aspiranti abbia avuto la possibilità di beneficiare di questa opportunità.

Per questo motivo per il periodo 2021 - 2027, la Commissione europea con il nuovo Programma Erasmus prevede l’aumento dei fondi a disposizione, con l’obiettivo di aumentare notevolmente il numero di beneficiari del Programma e dei partecipanti, raggiungere persone di ogni estrazione sociale, incrementare la mobilità e la cooperazione, sostenendo l'innovazione, la creatività, la transizione digitale nell’istruzione e di contribuire alla creazione dello spazio europeo dell’istruzione.

Per raggiungere questi obiettivi il nuovo Programma sarà più inclusivo, sostenibile e accessibile, anche per le organizzazioni attraverso un nuovo modo per accedere alle attività di mobilità: l’accreditamento.

L’accreditamento Erasmus è come una “tessera di appartenenza” per l’azione di mobilità del programma, alle organizzazioni basta essere accreditate una volta per ricevere finanziamenti nell’ambito dell’Azione chiave 1 durante i prossimi sette anni del Programma.