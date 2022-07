First folio di Shakespeare venduto per 2,4 milioni di dollari a New York

New York, First folio di Shakespeare è stato venduto all'asta a prezzo record

Una copia originale del First Folio di William Shakespeare (1564-1616), spesso definito il libro più importante della letteratura inglese, uno straordinario pezzo di storia che risale al 1623, è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 2,4 milioni di dollari (2.380.000 euro), partendo da una stima di 1,5 milioni dollari. Quello aggiudicato a prezzo record è uno dei circa venti esemplari del First Folio ancora in mani private. Assemblato sette anni dopo la morte di Shakespeare dai suoi fidati colleghi, John Heminges e Henry Condell, il First Folio comprende 36 opere teatrali, una risorsa inestimabile se si considera che oggi non sopravvivono manoscritti contemporanei delle opere del grande drammaturgo. Si ritiene solo un terzo dei First Folio siano sopravvissuto, molti dei quali sono oggi conservati in prestigiose collezioni di tutto il mondo, tra cui la Shakespeare Folger Library di Washington, la British Library di Londra, la New York Public Library, il Victoria and Albert Museum di Londra e la Meisei University di Tokyo. Amato e letto negli ultimi 400 anni, l'esemplare battuto all'asta da Sotheby's rivela i dettagli di ciascuno dei suoi proprietari che hanno lasciato i loro segni sulle sue pagine.

Si ritiene che quella venduta da Sotheby's sia l'unica copia della prima raccolta delle opere teatrali di Shakespeare con una provenienza scozzese, essendo stata acquistata dall'aristocratica famiglia Gordon all'inizio del XVII secolo e poi tramandata di generazione in generazione fino al famoso allevatore di cavalli da corsa William Stuart Stirling Crawfurd (1819-1883), la cui targhetta è incollata sulle pagine del volume. Fu poi di proprietà dello studioso e politico R. W. Seton-Watson (1879-1951). Negli anni Sessanta ha attraversato l'Atlantico per entrare nella collezione di Abel E. Berland, dirigente immobiliare di Chicago e grande bibliofilo. Su questa copia del First Folio ci sono annotazioni manoscritte del XVII secolo, scarabocchi, macchie d'inchiostro e segni su oltre 30 pagine di almeno cinque mani diverse, per lo più della famiglia Gordon. Tre membri hanno scritto i loro nomi: John Gordon (almeno cinque volte), Joan Gordon (due volte) e Alex Gordon (una volta), una pratica comune nel corso della storia. Ci sono frammenti di preghiere, versi e persino misteriosi versi di un "John Frasere", un discorso che chiede una forza erculea "per battere colui che si è lasciato rubare il mio amore quando stavo scivolando.