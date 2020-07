Fondazione 3M presenta la sua prima mostra virtuale

Al via la prima mostra virtuale di Fondazione 3M, realizzata in collaborazione con l'associazione Europa Donna Italia, sede italiana del movimento di advocacy europeo nato nel 1994 da un'idea di Umberto Veronesi e con il sostegno della European School of Oncology.

“Dammi la mano”, questo il titolo dell'esposizione, si pone l’obiettivo di valorizzare e sostenere i caregiver, evidenziando il ruolo fondamentale che svolgono nell’accompagnare le pazienti con tumore al seno. Le immagini dell’Archivio di Fondazione 3M, scelte per creare un racconto che illustri le dinamiche del rapporto affettivo tra i caregiver e le pazienti nella volontà di vivere con dignità il percorso di cura, si susseguono con la colonna sonora de “La Cura” di Franco Battiato e i commenti degli attori Lella Costa e Gigio Alberti.

La mostra, visitabile sul sito di Europa Donna, sarà online fino al 31 dicembre 2020.