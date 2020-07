Fondazione Unipolis, selezionati i 15 finalisti del bando "culturability"

Palazzi storici e chiese vuote, cascine e baite di montagne dimenticate, spazi industriali e produttivi dismessi, edifici pubblici chiusi, parti di città e aree aperte che riprendono vita, rinascendo come luoghi di cultura e di comunità: sono queste le sfide a cui lavorano i 15 spazi finalisti, selezionati tra oltre 480 candidati, del bando biennale “culturability”, la call promossa dalla Fondazione Unipolis (Fondazione d'impresa del Gruppo Unipol) per sostenere il consolidamento dei centri culturali italiani nati da processi di rigenerazione.

Un'infrastruttura culturale, giunta alla sua sesta edizione, da cui ripartire per edificare nuove modalità di aggregazione nelle città in questa fase di post emergenza.

Tra i centri finalisti, Il Cassero di Bologna, il mare culturale urbano di Milano e le Officine Caos di Torino.

Dopo la prima selezione, le realtà finaliste parteciperanno a un camp a settembre. Tra queste, una commissione di valutazione individuerà i 4 centri che accederanno ai contributi economici e a un percorso di supporto della durata di un anno e mezzo, attraverso tre forme di sostegno: grant in forma di erogazione liberale (dal valore massimo di 90 mila euro per centro), contributi economici in forma di voucher (30 mila euro per centro) oppure accompagnamento e supporto continuo da parte di un team di mentor (25 mila euro per centro).

Il budget complessivo del bando, che include contributi ai beneficiari e costi di tutte le attività di supporto, è di 600 mila euro.