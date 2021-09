FumettiBrutti la trilogia diventa una serie tv

La trilogia di FUMETTIBRUTTI diventa una serie TV firmata da Laura Luchetti, coprodotta da Bim Produzione e Feltrinelli Originals

Dopo il grande successo editoriale e mediatico della trilogia di graphic novels Romanzo Esplicito, P-La mia adolescenza trans e Anestesia firmata da Fumettibrutti (Feltrinelli Comics), la storia della protagonista P. diventa una serie TV firmata dall’autrice e regista Laura Luchetti, con lo sceneggiatore Luca Giordano e la consulenza della stessa autrice Josephine Yole Signorelli, coprodotta da Bim Produzione e Feltrinelli Originals. Josephine Yole Signorelli in arte Fumettibrutti è la rivelazione degli ultimi anni nel panorama dei fumetti italiani. Una voce e un talento espressivo riconosciuti e acclamati da pubblico e critica per aver saputo raccontare la vita e la transizione di una giovane donna transgender – la stessa autrice - con spiazzante autenticità e naturalezza, prima sui social network e poi nella trilogia edita da Feltrinelli Comics.

Attraverso i suoi disegni Josephine Yole Signorelli ha affrontato e raccontato la volontà di una ragazza di provincia siciliana nel trovare la propria strada per la felicità, appropriarsi della sua vera identità e inseguire i propri sogni, pronta ad affrontare scelte e sfide estreme con coraggio e speranza nel futuro. Sempre con uno stile sintetico, iconico, diretto – coma mai prima, per efficacia e linguaggio – per raccontare una vita unica, capace di parlare a tutti, giovani ed adulti, offrendo la visione di un mondo e di una generazione fluida e libera da etichette di genere.

Un racconto, tra biografia e finzione, liberamente interpretato da Laura Luchetti, con il contributo dello sceneggiatore Luca Giordano, nell’adattamento televisivo di un’educazione sentimentale “punk”, tutta italiana (10 episodi da 30’), ambientata nella prima decade degli anni Duemila, tra Catania e Bologna. Una storia emozionante, colorata e senza filtri, sulla generazione della libertà e dell’auto-determinazione. Dove conta solo chi senti e decidi di essere, non in quale corpo o genere nasci. L’incontro tra l’autrice-regista Laura Luchetti - talento di formazione ed esperienza internazionale, selezionata in prestigiosi festival (Sundance, Cannes, Tiff, BFI London, Busan) con il suo secondo film Fiore Gemello, premiata per i suoi cortometraggi (Nastro d’Argento per Sugar Love) e per la recente serie tv Nudes per RaiPlay - e la giovane artista Fumettibrutti unisce due visioni e due sensibilità eccezionali nel raccontare il mondo contemporaneo, la società italiana e l’evoluzione della cultura giovanile rispetto a temi quali l’identità di genere, il sesso, l’amore, l’inclusività, la diversità, l’integrazione e la controcultura, amplificando in questo progetto la capacità di entrambe di arrivare al grande pubblico con storie e temi attuali, autentici e originali, ancora poco esplorati dalla narrativa televisiva italiana.

La coproduzione nasce dall’incontro tra Feltrinelli Originals, la label di sviluppo di serie TV di Effe TV, media content company del Gruppo Feltrinelli, diretta da Riccardo Chiattelli, e Bim Produzione (Gruppo Wild Bunch Ag) guidata da Riccardo Russo. Una partnership editoriale e di business tra due realtà della produzione audiovisiva in Italia, espressione di due grandi aziende europee, che vede i rispettivi team di sviluppo già attivi anche in un secondo progetto – ancora confidenziale - in sviluppo e pre-produzione per uno streamer.