Fuori Salone 2023 e "Gelato Design", l'inaugurazione di Iconico

Fuori Salone 2023 inaugurazione di Iconico per il Gelato di Design

Tra gli eventi che segnano la settimana del Design milanese, l’apertura del punto vendita del brand di Gelaterie “Iconico” che sarà inaugurato il prossimo 20 aprile con una giornata dedicata a chiunque abbia voglia di godersi un buon gelato realizzato con ingredienti di prima qualità. L’inaugurazione, aperta al pubblico, avrà luogo dalle 16.00 alle 20.00 e sarà offerta a tutti la possibilità di scoprire i gusti Iconici del brand, nonché di assaporare un gusto esclusivo di gelato in edizione limitata creato ad hoc per l’occasione dai fondatori dello stesso Iconico.

Iconico, design

Tra le peculiarità di Iconico, oltre la qualità della materia prima e l’attenzione verso l’aspetto dell’artigianalità e il concetto di healthy, anche l’importanza conferita al design e all’immagine del brand stesso che si distingue, infatti, per la scelta di utilizzare in maniera non convenzionale immagini e colori. La freshness del brand si lega difatti alla scelta di utilizzare personaggi di tutti i tipi e di tutti tempi, famosi e non, e di legarli al mondo del gelato, sia in maniera più tradizionale (fotografie di icone/personaggi mentre mangiano il gelato) sia in maniera più fantasiosa rappresentando, attraverso esse, feste locali, eventi, celebrazioni.

Iconico, l'idea

Iconico nasce da un’idea comune di 4 amici di lunga data, Michele Pedroni, Edoardo Proverbio, Alessandro Pagliacci e Luca Perotta con il desiderio di creare un progetto in comune e unire le forze. Dopo aver avviato il loro primo locale insieme, il Madison lounge bar in Viale Sabotino 12, e dopo l’incontro con Giammaria Colella che si è unito al team, Michele, Edoardo, Alessandro e Luca hanno deciso di esplorare un settore certamente tradizionale in Italia, ma con la volontà di conferirgli un tocco nuovo ed originale. Di qui l’idea di creare Iconico, un brand legato al mondo del gelato che gli stessi creatori definiscono come “fresh & young, artisanal & healthy” ed anche un pò “unconventional”.

L’aspetto dell’artigianalità e il concetto di healthy si legano in Iconico primariamente alla selezione della materia prima di qualità, alla lavorazione del prodotto ed anche alla scelta di realizzare alcuni dei gusti di gelato Sugar, Gluten e Lattosio free, per venire incontro alle esigenze di tutti. Per trasmettere meglio questo concetto sono state infatti create delle sottocategorie all’interno dei gusti: ICONICO classic- con gusti più tradizionali- ICONICO healthy- cui appartengono i gusti privi di glutine, lattosio e zucchero- e ICONICO unconventional che si rifà a quella gamma di prodotti più originali che meglio rappresentano la creatività dei loro ideatori tra cui spiccano, per esempio, gusti come il caramello salato con arachidi, la colomba (creata appositamente per il periodo pasquale), il cannolo con scaglie di cioccolato fondente. Anche il packaging di Iconico è interamente sostenibile e biodegradabile, vaschetta compresa. Ma Iconico è anche un brand in continuo sviluppo che sta mettendo a punto nuove strategie per il prossimo futuro. Oltre alla nuova e prossima apertura in Corso Buenos Aires, infatti, i founder hanno appena aperto una ghost kitchen in Viale Sabotino 12 presso il Madison lounge bar dalla quale si dispiega parte del servizio delivery del brand che già si appoggia grandi piattaforme come GLOVO, Deliveroo, Just Eat e Uber.

A breve verrà anche lanciato un servizio di Foodtruck con l’iconica Ape car per portare Iconico in giro per la città e all’interno di eventi istituzionali, ricorrenti, sportivi e di ogni tipo (inclusi quelli privati). Tra i progetti in programma per Iconico anche lo sviluppo del servizio B2B, quindi la fornitura di gelati verso i ristoranti e una nuova apertura, già in programma per febbraio 2024.