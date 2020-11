Gioielli da una wunderkammer, la mostra web (causa Covid) di Giovanni Raspini

Ventuno collane, create all'insegna della meraviglia e di una bellezza sorprendente. Ventuno oggetti sopra le righe, volutamente eccessivi e colmi di rimandi concettuali, citazioni visive, utilizzi incongrui di materiali preziosi o poverissimi, primordiali o futuribili, inaspettati o del tutto legittimi.

Nel momento in cui il clima di emergenza sanitaria causata dal Covid-19 impedisce di proporre un incontro dal vivo per ammirare la mostra Gioielli da una wunderkammer, le ventun collane dell’esposizione ideata e realizzata dallo stilista toscano del gioiello Giovanni Raspini possono essere ammirate in modo virtuale all’indirizzo www.gioiellidaunawunderkammer.it, cominciando da mercoledì 4 novembre prossimo. Così la mostra prevista a Milano avrà la sua celebrazione sul web. C'è una wunderkammer in Valdichiana, quella di Giovanni Raspini. La stanza delle meraviglie di Raspini (posta sopra un laboratorio alchemico ove artigiani/artisti progettano e modellano gioielli, fondono l'argento, saldano e incastonano pietre) è anche il proprio ufficio, il suo regno, lo scrigno che protegge ed ospita anni e anni di sorprendenti creazioni. In questo senso la stanza magica di Giovanni Raspini diviene anche un dispositivo concettuale per pensare il mondo, per corteggiarlo e sedurlo, per dialogarvi parlando di bellezza ed armonia. Proprio in questo contesto affascinante nasce la mostra di pezzi unici Gioielli da una wunderkammer. Non si può stare una vita intera in mezzo alle cose belle senza aver voglia di crearne altre altrettanto belle: quasi una sorta di osmosi, di contagio creativo e dialogo ininterrotto con altri luoghi, altre epoche, altri artisti. Gioielli da una wunderkammer si declina in ventuno collane, create all'insegna della meraviglia e di una bellezza sorprendente. Ventuno oggetti assolutamente sopra le righe, volutamente eccessivi e colmi di rimandi concettuali, citazioni visive, utilizzi incongrui di materiali preziosi o poverissimi, primordiali o futuribili, inaspettati o del tutto legittimi.

Il brand toscano del gioiello si confronta giornalmente con la realtà e le problematiche contemporanee, con la concretezza prosaica dei fatti: da tutto ciò nasce oggi l’opportunità di pensare un modo nuovo e stimolante di presentare i ventuno pezzi unici, all’insegna della meraviglia e della creatività virtuale e multimediale. La mostra in presenza avrà luogo nel 2021, quando le condizioni lo permetteranno in piena sicurezza. Ma torniamo alla wunderkammer. Essa, storicamente, è una delle “cose” più anti-classiche che esista: non ha bisogno di mostrare la bellezza istituzionalizzata e codificata, ma nasce dal desiderio di ospitare il mondo in una stanza, ovvero in modo pre-enciclopedico possedere tutto lo scibile umano e la meraviglia infinita della natura. Stanze buie e ricolme di oggetti di ogni tipo, accatastati l’uno sull’altro. Naturalia, Artificialia, Mirabilia. È così che nascono le antenate dei musei. Le stanze delle meraviglie fioriscono proprio nell’epoca dell’oscurantismo e dell’inquisizione, quando l’ignoranza sulla loro origine o funzionamento, rendeva gli oggetti esposti affascinanti e meravigliosi. Sarebbe errato tuttavia dire che il tempo delle Wunderkammer si è esaurito: esse sono da sempre espressione di un desiderio umano antico ma tuttora contemporaneo.

Dopo la “trilogia” di Wild del 2016, Vanitas Mundi del 2017 e Nautilus del 2019, Giovanni Raspini continua la sua ricerca personale nel mondo del gioiello contemporaneo e della bellezza fuori dal tempo e dagli schemi classici.La mostra on-line sarà come una galoppata nella bellezza e nella creatività. Entrando nel sito dedicato si potrà vivere un’esperienza virtuale di grande dinamicità alla scoperta del progetto creativo del designer toscano. Le ventuno collane saranno collocate fra gli oggetti meravigliosi che abbelliscono la wunderkammer immaginifica di Giovanni Raspini: cliccando su ognuna di esse appariranno informazioni più approfondite, curiosità e segreti “alchemici”, oltre che ingrandimenti dei particolari più significativi del gioiello. Inoltre, la voce di Giovanni Raspini accompagnerà alcuni brevi documentari, raccontandoci cos’è una wunderkammer e come sono state ideate e realizzate le collane. Ma la materia vera non è solo quella dei gioielli: a corredo della mostra Gioielli da una wunderkammerè stato infatti pubblicato unvolume cartaceo edito da Edifir Firenze, con introduzione di Franco Cardini, numerosi testi dedicati ed un accurato catalogo fotografico.

Parliamo di gioielli, nella fattispecie collane, quindi il manufatto prezioso meno intimo, maggiormente proiettato verso gli altri. Un gioiello “sociale”, che incornicia e dà luce al volto, consentendo un dialogo visuale col mondo circostante. “Le ventuno creazioni realizzate per Gioielli da una wunderkammer”, ci racconta Giovanni Raspini, “sono tutti pezzi unici e nascono dal desiderio di stupire e suscitare un senso di meraviglia. La wunderkammer evoca un mondo alchemico, misterioso, ricco di stranezze e capricci fantasmagorici, di presenze esoteriche: le cose, gli oggetti, le opere d'arte sono mostrate all'insegna dello stupore e della soggettività emozionale. E questo vale anche per i gioielli della nostra mostra”. Ecco quindi che su aguzzi denti fossili di dinosauro, Giovanni Raspini costruisce un mondo fantastico fatto di draghi e architetture gotiche in argento brunito, con una luna che sorge in madreperla. Un capolavoro ingegneristico come il favo viene fuso in ottone dorato e circondato da operose api in argento. Un teschio di volpe, nella sua inesorabile crudezza, diviene gioiello incastonato tra squame dorate e cristalli colorati. La ricerca dello stupore, tipica del mondo delle Wunderkammer, si manifesta nel voler adornare il collo di una donna con ciò che spesso è considerato repellente: insetti dalle livree coloratissime e brillanti, che divengono come gemme preziose. Ed ancora il gioielliere toscano scova, trasforma e rende gioiello un dente di megalodonte di milioni di anni, punte di freccia in selce del paleolitico, meteoriti lunari cadute sulla terra, manufatti fenici, egizi e romani. Gioielli che sono anche un banco di prova e sperimentazione per la produzione di serie del brand Giovanni Raspini, in una continua ricerca di bellezza ed eccellenza.

“In questo senso”, continua Raspini, “cerchiamo l'unicità, elemento che spesso è fortemente concettuale. Un esempio eclatante è la Collana spaghetti allo scoglio, una delle ventuno realizzate: il senso di meraviglia nasce proprio dal fatto che elementi come i gusci delle conchiglie – destinati al bidone della spazzatura – divengono decoro d'un gioiello. Lo scarto del pasto si fa prezioso, invertendo magicamente il proprio destino. In Gioielli da una wunderkammer, termina l'orafo toscano, “sempre ho cercato l'omogeneità nella disomogeneità: pezzi eccentrici, improbabili e clamorosi riportati ad essere gioiello armonioso. Dice l'artista barocco Giovan Battista Marino che “è del poeta il fin la meraviglia”. Noi vogliamo le medesime emozioni, cercando di cambiare attraverso la nostra mediazione artigianale il destino a cose ed oggetti, regalandogli valore, luce e passione. Nuova vita, nuova eleganza e un mondo di bellezza che si rinnova di continuo come l'Araba Fenice”.