Giornata mondiale del libro, la maratona letteraria sarà in streaming

La Maratona Letteraria della Fondazione De Sanctis a sarà in diretta streaming.

Sarà il prossimo 23 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Libro, la prima matarona letteraria in streaming della Fondazione De Sanctis, realizzata in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura. La giornata mondiale dedicata alla lettura verrà così festeggiata in tutte le case attraverso una piattaforma dedicata, oltre che sui siti di Ministero dell’Istruzione, Repubblica, Corte dei conti, TIM-Operazione Risorgimento Digitale e ACI.

Media partner dell'evento è TIM, che trasmetterà l’iniziativa in live streaming sul proprio canale YouTube e rilancerà gli appuntamenti sugli altri canali social. Inoltre, attraverso WeSchool (la piattaforma di e-learning partecipata da TIM), proporrà un ambiente dedicato agli studenti e docenti della scuola secondaria, a cui sarà consentito di accedere in diretta ad un "circolo letterario" virtuale.

La maratona letteraria della Fondazione De Sanctis, ideata dieci anni fa con appuntamenti periodici in sedi istituzionali, quest'anno raggiungerà la durata eccezionale di sette ore: l’evento avrà inizio alle 11.00 del 23 aprile e proporrà interventi di commento critico di alcuni autori alle grandi opere della letteratura e la lettura di alcuni passi significativi dei grandi classici da parte degli attori che hanno aderito al progetto.

La conduzione verrà curata dallo scrittore Paolo Di Paolo e Andrea Velardi che, assieme a Pietro del Soldà, Franco Di Mare, Veronica Gentili, Francesca Fialdini, Vladimiro Polchi e Benedetta Rinaldi introdurrà gli ospiti della maratona per una staffetta culturale dedicata al pubblico adulto, così come alle giovani generazioni e le scuole, che potranno fruire dell’evento anche a scopo didattico.