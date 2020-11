In un'intervista a Harper's Baazar, Lashana Lynch conferma che sarà lei la prossima James Bond. Il famoso personaggio ispirato ai romanzi di Fleming diventa donna. L'attrice trentaduenne di colore sarà la prima donna a cimentarsi in questo ruolo, da sempre assegnato agli uomini. Moltissimi i commenti negativi sui social dopo che la notizie è stata diffusa. Ma la Lynch non se ne è preoccupata, continuando a ripetersi che farà parte di un momento rivoluzionario.