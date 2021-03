La Bicocca e la Bmta promuovono un master sulla destinazione Capaccio-Paestum

La Borsa mediterranea del turismo archeologico, unica al mondo nel suo genere, che sin dal 1998 promuove le destinazioni turistico-archeologiche nazionali e internazionali, sta sviluppando partenariati e azioni, che possano accompagnare lo sviluppo del territorio. Per l’occasione si è fatta promotrice con l’Università degli studi di Milano Bicocca, affinché la nona edizione (2020-2021) del prestigioso MTSM -Master in Tourism Strategy & Management- organizzato dal Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia finalizzasse il project work alla promozione della destinazione Capaccio Paestum e alla valorizzazione del Parco Archeologico e delle sue identità, in un’ottica di promozione del turismo esperienziale, sostenibile e di prossimità, che rappresenta oggi più che mai un utile strumento di marketing da consegnare agli operatori turistico-culturali.

L’occasione è propizia anche per dimostrare l’attenzione che il mondo accademico milanese riserva al nostro Sud, riconoscendolo potenziale di crescita per il Paese e opportunità di occupazione, per la qual cosa la Bmta si farà parte attiva, affinché i diplomati del Master, alla fine dei lavori, possano svolgere il loro tirocinio presso le strutture turistiche di Capaccio Paestum. Il project work sarà presentato alla prossima edizione della Bmta con il rettore della Bicocca e con Angelo Di Gregorio, direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (istituito nel 2006 e a cui partecipano Università di Milano-Bicocca (sede amministrativa), Università di Pavia, Università di Ferrara, Università di Napoli “Parthenope”, Università di Torino, Università Politecnica delle Marche, Università di Salerno, Università “Carlo Bo” di Urbino e Università degli Studi di Milano) alla presenza della Regione Campania e dei vertici dei ministeri del Turismo e della Università.

Per dare avvio al project work oggi si è svolta per i laureati partecipanti al Master la presentazione della destinazione, del suo grande attrattore e delle sue identità con l’intervento degli amministratori locali di Comune e Parco, della rappresentanza alberghiera, delle eccellenze private. Relatori il fondatore e direttore della Borsa, Ugo PIcarelli; il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri; Alfonso Andria, presidente del centro universitario europeo di Ravello per i Beni culturali di Ravello; Pino Greco, presidente del Consorzio albergatori di Paestum; Antonio Palmieri presidente della tenuta Vannulo, Giuseppe Pagano, tirolare dellazienda agricola San Salvatore; Antonella Gorga, general manager de Il Cannito.