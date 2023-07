Massimiliano Finazzer Flory premio alla cultura letteraria Argentina

Alla presenza delle autorità italiane e argentine a Milano in occasione delle celebrazioni dedicate alla festa dell’indipendenza Argentina è stato premiato dall’Ambasciatore Luis P. Niscovolos, con un riconoscimento istituzionale, il regista e attore Massimiliano Finazzer Flory per “aver diffuso la cultura argentina attraverso l’interpretazione della letteratura, della musica e della filosofia del grande scrittore Jorge Luis Borges”.

Il premio è stato consegnato presso la storica è prestigiosa Società del Giardino con la presenza di Lorenzo Fiori Presidente del più antico club d’Europa, durante una serata in cui lo stesso Finazzer Flory accompagnato alla fisarmonica da Sergio Scappini, ha incantato il pubblico con un’esibizione teatrale dedicata proprio a Borges su musiche di Piazzola.

Massimiliano Finazzer Flory a breve, da autunno riprenderà in collaborazione con la Farnesina il suo ruolo di “ambassador” della cultura italiana con una tournée in USA anche in occasione del lancio del film da lui diretto “Un coach come padre” che ha appena vinto a New York come “Best Sport Film” al Festival Oniros Film Awards.

Servizio realizzato da Nick Zonna