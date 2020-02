Milano negli scatti di Cesare Colombo in mostra al Castello Sforzesco

Ricercatore e testimone attivo delle vicende della società e della fotografia italiana, Cesare Colombo mise insieme più dinamiche espressive.

Al fotografo milanese, mancato quattro anni fa, è dedicata la mostra “Cesare Colombo. Fotografie (1952-2012)”, nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco del capoluogo lombardo.

Oltre cento immagini scattate nella sua città permettono una ricostruzione filologica del suo percorso, mettendo in evidenza anche aspetti finora meno conosciuti. L’esposizione, curata da Silvia Paoli, con Sabina e Silvia Colombo, oggi responsabili dell’Archivio di Colombo, è suddivisa in sei sezioni: Album Metropolitano, Stagioni di lotta, Offerte di lavoro, Ingresso Libero, La città della moda e del design, Arte in scena.

Claudio Abbado al Teatro alla Scala, 1965 ©CesareColombo



Segmenti che documentando la città, dentro e fuori, attraverso i molteplici aspetti culturali, economici, politici e sociali. Scatti di frammenti di vita dove è frequente la presenza della figura umana, quell’insieme di cittadini cui l’artista prestava molta attenzione, quell’interesse per l’uomo, protagonista dell’inquadratura ma anche simbolo della condizione sociale.

Le foto sono presentate sulle pareti della sala dall’andamento longitudinale, mentre nella porzione centrale due lunghi tavoli ospitano da un lato la biografia e dall’altro copertine e pubblicità realizzate da Colombo, brani scritti su di lui, oltre al racconto più intimo attraverso figure di amici e famigliari.

Il racconto si snoda dal mondo delle fabbriche alle manifestazioni sindacali, dalle rivolte studentesche alle periferie. Uno sguardo attento su una città in continuo cambiamento: dalle fiere ai supermercati, dalla moda al design, fino all’arte e allo spettacolo.

Cesare Colombo - Piazza Giulio Cesare, 1957 - ©CesareColombo



Ecco le case bombardate di una Milano postbellica, lo “strillone” di via Orefici del 1957, le assemblee studentesche, con un testimone d’eccezione, Herbert Marcuse fotografato nel 1969 nel Salone degli Affreschi della Società Umanitaria, i funerali di Piazza Fontana. Ma anche il supermercato di Baggio del 1967, la Fiera di Senigallia del 1970, Gorgio Armani durante le prove per una sfilata, 1988, Claudio Abbado al Teatro alla Scala nel 1965, Enzo Jannaci e Giorgio Gaber in concerto nel 1983. E ancora…

Il progetto espositivo è stato reso possibile grazie alla donazione di cento fotografie che nel 2019 gli eredi hanno fatto al Civico Archivio Fotografico di Milano, selezionando le immagini dedicate a Milano ed esemplificative della sua carriera.

Corso Buonos Aires, 1966 ©CesareColombo



“Cesare Colombo. Fotografie 1952-2012”

Castello Sforzesco, Sala Viscontea - Milano

21 febbraio - 14 giugno 2020

Infoline: 02 884. 63700

Orari: dal martedì alla domenica 9.00 - 17.30

Ingresso libero

www.milanocastello.it