Monica Vitti compie 90 anni, la Rai le dedica una programmazione speciale

Fascino magnetico e arguta ironia, un'antidiva e allo stesso tempo un simbolo della storia del cinema italiano: Monica Vitti compie novant'anni e la Rai dedica all'attrice una speciale programmazione per festeggiare il suo compleanno.

"Vitti d'arte, Vitti d'amore" è il documentario di Fabrizio Corallo, presentato da Rai Documentari, che andrà in onda venerdì 5 novembre alle 21.20 su Rai3, grazie al quale, attraverso le stesse parole dell'attrice, testimonianze di amici scrittori e protagonisti del cinema italiano, si ripercorrerà la sua vita artistica e personale.

Ma questa prima serata è solo il culmine di una serie di eventi Rai scelti come messaggio di auguri: oggi 3 novembre, giorno del suo compleanno, saranno i programmi principali delle reti generaliste a dedicarle spazi e approfondimenti.

Su Rai1, "Uno Mattina" (in onda alle 7) e "Oggi è un altro giorno" (dalle 14) ripercorrono la storia del cinema italiano attraverso le interpretazioni di Monica Vitti. Su Rai2 "I Fatti Vostri" (alle 11.10) e "Detto Fatto" (alle 15.15) non mancheranno l'appuntamento con speciali sulla carriera dell'artista. Servizi e approfondimenti anche in tutte le edizioni dei telegiornali nazionali, Gr e Tgr. Per la Testata Giornalistica Regionale in particolare, alla Tgr Puglia si ricorderanno le esibizioni della Vitti al Teatro Petruzzelli; la Tgr Emilia Romagna si soffermerà sul rapporto artistico e sentimentale di Monica Vitti con il regista ferrarese Michelangelo Antonioni.

Verranno riproposti i capolavori del cinema italiano che l'hanno vista protagonista: su Rai Movie alle 19.15 andrà in onda il film "Qui comincia l'avventura" e sulla piattaforma RaiPlay si potranno rivedere "La notte" (1961); "Dramma della gelosia" (tutti i particolari in cronaca); "La supertestimone"; "Gli ordini sono ordini"; "La Tosca"; "Qui comincia l'avventura"; "Amori miei"; "Per vivere meglio divertitevi con noi"; "Letti selvaggi"; "Il cilindro" (Teatro De Filippo) e "Il mistero di Oberwald".

Nella sezione Teche, un'antologia Speciale Monica con 18 contributi che ripercorrono la carriera dell'attrice. Rai Premium riproporrà la miniserie" Ma tu mi vuoi bene?" (in onda alle 24:00) con Monica Vitti e Johnny Dorelli.

Interviste e testimonianze dei protagonisti del cinema italiano anche su Rai Storia con "Il giorno e la storia" (in onda alle 00:10 e in replica alle 8:30, 11:30, 13:30 e 20:10). Immagini e filmati d'epoca tratti da Rai Teche saranno disponibili sul portale di Rai Cultura: da "Ti conosco mascherina" (1955), una delle prime trasmissioni di rivista della nostra televisione, agli sketch comici recitati per il piccolo schermo, fino all'intervista sul set cinematografico de "La ragazza con la pistola" insieme al maestro Monicelli.

E infine il compleanno di Monica Vitti sarà anche sulla pagina 407 di Televideo nella rubrica "Accade oggi".