”Parlo io, l’anoressia”, poesia per la giornata contro i disturbi alimentari

Non mi prende

quasi mai nessuno sul serio,

però poi quando mi scateno

le ragazze le lego tutte a me

per lunghissimi periodi.

Chiamateli anni, mesi,

giorni infernali.

Resto fedele ai corpi delle donne,

talvolta, a quelli degli uomini.

Dipendono da me,

sono sospesi nelle mie mani,

mi incateno ai loro pensieri

che annerisco

di cibo, di astinenze,

che ferocia...

E che feste giganti

se mi imparento alla bulimia,

e che astinenze assordanti

se resto solo io,

l’anoressia.