Premio Amalago, Grasso in finale: il portavoce di Mattarella in pole position

Premio Amalago, tra i finalisti anche il portavoce del Presidente della Repubblica

C’è anche il portavoce del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Giovanni Grasso, tra i finalisti del Premio Letterario Amalago 2022, la cui proclamazione sarà domenica 14 maggio al Grand Hotel Bristol di Stresa. Giornalista parlamentare e saggista nato nel 1962, Grasso concorre con “Icaro, il volo su Roma”, ma è anche autore di altri romanzi, come “Il caso Kaufmann” (2019), e in uscita (maggio 2023) “Il segreto del tenente Giardina”, tutti per Rizzoli, e i testi teatrali “Fuoriusciti” e “Il caso Kaufmann”.

A contendersi il premio Amalago (dotato di 3.000 € al vincitore e 1.500 € ciascuno agli altri finalisti) insieme a lui Luca Azzolini con "Il sangue della Lupa", Edgarda Ferri con "Il racconto del Cortigiano".

Come l’anno scorso sul palco ci sarà il giornalista Roberto Alessi (di Angera) ad animare la cerimonia. Questa edizione del premio, coordinato da Sibyl von der Schulenburg, ha visto in gara sette romanzi storici, individuati dal Gruppo di Candidatura e selezionati dal Comitato di Gestione. La Commissione dei Tecnici, che si è riunita lo scorso dicembre sotto la presidenza di Stefano Zecchi, ha decretato la terna dei titoli finalisti.