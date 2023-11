Piano d’azione per la lettura, Mollicone: "Tenterò di aumentare le risorse"

Intervento On.le Mollicone sul piano promozione lettura

“La legge 15/2020 sulla promozione della cultura ha posto le basi anche per un rilancio economico all’interno del sostegno pubblico alle imprese culturali. Per questo mi impegno ad aumentare ler risorse sui bandi”. L’on.le Federico Mollicone stigmatizza il successo della normativa da lui voluta.

“Saranno presto operative Carta Cultura Giovani e Carta del Merito, meccanismi anch’essi di incentivazione ai consumi culturali e all’acquisto dei libri” L’editoria italiana è la sesta editoria al mondo e la quarta in Europa. Attorno al libro e alle librerie sono nate simbolicamente nuove reti di relazioni, grazie all’omnicanalità della sua vendita – fisica e digitale – e alla diversa natura del suo supporto, se cartaceo, digitale e in podcast, evidenziando una adattabilità di prodotto unica sul mercato. Ci sono diverse misure in essere, come i contributi alle biblioteche non statali e il Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario. Ricordo anche i contributi per le pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale, i contributi alle biblioteche per l’acquisto di libri e il tax credit librerie”.

Così l’On.le Federico Mollicone, presidente della VII Commissione Cultura, ha annunciato i nuovi obiettivi del governo, durante la conferenza stampa sullo "Stato di attuazione del Piano Nazionale d’azione per la promozione della lettura” ai sensi dell legge 15/2020. Risultati dell'ultimo biennio". La conferenza, organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), svolta presso la Sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, è stata organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura (CEPELL), Istituto autonomo del Ministero della Cultura. che afferisce alla Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore ed ha l’obiettivo di attuare politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promuovere il libro e la cultura italiana all’estero. Si propone come punto di riferimento per il mondo professionale e come luogo d’incontro, di dialogo e scambio per operatori pubblici e privati che operano negli ambiti di produzione, conoscenza e diffusione del libro.

“Per questo mi impegno a mettere nel bilancio di quest’anno l’aumento delle risorse dei bandi. La legge 15/2020 ha posto le basi anche per un rilancio economico all’interno del sostegno pubblico alle imprese culturali. L’Italia, malgrado alcuni segnali di ripresa, continua ad avere indici di lettura molto inferiori alla media europea: la spesa media in cultura è il 6%, in Europa è l’8%. Dobbiamo capovolgere questa realtà trasformando la distanza culturale in enorme possibilità di crescita per tutta la filiera.” “Vedendo i grafici relativi ai risultati raggiunti nell’ ultimo biennio ho potuto apprezzare il successo ottenuto dai vari bandi. Non lo dico per narcisimo ma “Ad alta voce”, il bando che ho promosso, ha registrato un grande incremento dei partecipanti includendo una novetole eterogneità delle categorie coinvolte: teatri, istituti scolastici, festival e rassegne, università, librerie e biblioteche. Il coinvolgimento delle scuole è importante al fine di potenziare un’azione propedeutica alla “lettura ad alta voce”.

I dati sono stati presentati da Marino Sinibaldi, presidente CEPELL (Centro per il Libro e la Lettura), da Paola Passarelli, direttrice del Centro per il libro e la lettura, e da Angelo Piero Cappello, direttore generale Creatività Contemporanea che ha gestito le attività del biennio, i risultati delle attività del Centro per il Libro e la Lettura nel biennio 2021-2022. L’esposizione dei dati ha dimostrato il successo della legge 15/2020: nel solo 2022 sono stati finanziati 141 progetti, con un aumento rispetto al 2021 del 140%. 15/2020 il quale ha chiosato: “La legge del 2020 sulla promozione della lettura ed ha posto all’attenzione l’importanza di porre il tema del sostegno alla lettura della sua promozione al centro di una attività legislativa che riconosce e mette a valore progetti già avviati come la Capitale italiana del libro, i Patti della lettura e iniziative di grande successo come #ioleggoperché e Nati per leggere. Un lavoro soprattutto sostenuto dal ministero della Cultura, con la DG Passarelli."