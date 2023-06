Quelle Histoire, racconti a misura di bimbo: la casa editrice sbarca in Italia

Quelle Histoire, nel catalogo della casa editrice francese tanti i libri dedicati ai personaggi storici e raccontati con "semplicità"

Un racconto semplice e immediato, una selezione a misura dell’immaginazione infantile di avvenimenti, curiosità e caratteristiche della vita dei grandi personaggi della Storia e delle tante civiltà contemporanee o scomparse, una grafica originale e distintiva che dà vita a un mondo abitato da protagonisti che fanno scattare un’istantanea simpatia ed empatia nei bambini, permettendo loro di immergersi nella Storia e nelle storie, sono alcuni degli elementi chiave del successo di Quelle Histoire, la casa editrice fondata da Albin Queru e Bruno Wennagel, leader in Francia per la vendita di libri storici destinati a bambini, che da oggi, distribuita da ALI, arriva in Italia.

Forte di un catalogo di oltre 350 titoli composti da racconti brevi e avvincenti, illustrazioni moderne, mappe, linee del tempo e giochi educativi, che hanno raggiunto oltre 3,5 milioni di copie vendute dal 2012 - cui si aggiungono più di 3 milioni di download per le applicazioni e 17 milioni di ascolti per gli audiolibri lanciati nel 2019 - Quelle Histoire debutta in Italia con un primo lancio estivo di 14 titoli (Galileo, Gli Egizi, I Greci, I Romani, Marco Polo, Sissi, Cesare, Cleopatra, Cristoforo Colombo, Leonardo Da Vinci, Elisabetta II, Napoleone, Picasso, Walt Disney), cui seguiranno altri 11 titoli entro la fine del 2023.