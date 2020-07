Robert De Niro sul lastrico a causa del coronavirus: e la moglie gli fa causa

Robert De Niro è quasi sul lastrico a causa del Coronavirus: lo ha ammesso lo stesso attore replicando via Skype in tribunale a una richiesta di fondi della ex moglie Grace Hightower. La pandemia ha inferto un grave colpo a due delle iniziative che fanno capo all'attore, spiega Ansa, la catena di ristoranti Nobu e il Greenwich Hotel, entrambi chiusi o parzialmente chiusi da mesi.

Nobu, ha spiegato al giudice la sua avvocatessa Caroline Krauss, ha perso tre milioni di dollari in aprile e 1,87 milioni a maggio, mentre De Niro e' stato costretto a prendere a prestito, perche' non aveva i liquidi disponibili, un altro mezzo milione per pagare un gruppo di investitori. Grace Hightower, che con De Niro e' stata sposata per undici anni fino al divorzio nel 2018, prosegue Ansa, si era lamentata con la corte perche' l'attore le aveva ridotto il tetto sulla carta di credito da 100 mila a 50 mila dollari.