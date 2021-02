Rosita e Luca Missoni raccontano la vita di Ottavio per il suo centenario.

Rosita e Luca Missoni raccontano indiretta streaming alcuni aneddoti della vita per il centenario della nascita di Ottavio Missoni, stilista, artista che con la moglie Rosita è stato uno dei più importanti imprenditori di moda del Novecento e portavoce del Made in Italy nel mondo.

Al Museo MA*GA di Gallarate (VA) che nel 2015 dedicò alla Maison un’ampia antologica, presenta il nuovo allestimento della “Sala Arazzi Ottavio Missoni” in collaborazione con la Fondazione Ottavio e Rosita Missoni.

Durante la presentazione partecipano Andrea Cassani sindaco Gallarate,Claudia Mazzetti ass.sport,eventi,Massimo Palazzi ass.Cultura,Emma Zanella direttore MAGA.

Servizio realizzato da Nick Zonna