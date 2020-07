Street art, i murales di Alessio-B arrivano in Autogrill

I murales di Alessio-B arrivano in Autogrill

Autogrill porta 10 murales dell’artista Alessio-B in diversi punti vendita sulla rete autostradale italiana (in particolare in quelle aree del Nord Ovest più colpite dall’emergenza Covid) con il progetto di street art “Thanks to our heroes".

Alessio-B, artista di Padova noto in tutto il mondo per i suoi murales, nelle scorse settimane ha realizzato per Autogrill 10 tra le sue opere più rappresentative usando pitture speciali con tecnologia Airlite. I colori di questi murales, attivati dalla luce, sono conosciuti a livello internazionale per la capacità di purificare l’aria, depurandola dall’88,8% dagli agenti inquinanti.

“Gli italiani - ha dichiarato Alessio-B - hanno dimostrato una grande forza nell'affrontare l'emergenza Covid-19: abbiamo passato mesi davvero difficili, ma oggi il nostro Paese ha bisogno di guardare al futuro con speranza. Per questo ho deciso di proporre per Autogrill le mie opere che meglio interpretano questo desiderio di ripartenza. Spero che chi le guarderà, magari facendo sosta sul tragitto delle vacanze, ci ritrovi un senso di gioia ed energia positiva".

Oltre alle opere, fa parte del progetto anche la produzione di 15.000 mascherine firmate da Alessio- B che saranno disponibili in tutti i punti vendita Autogrill. Le mascherine sono realizzate in cotone organico all'esterno e in TNT chirurgico all'interno, mentre in 30 punti vendita saranno venduti i poster di opere Alessio-b, con 6 soggetti scelti tra le sue opere più note.