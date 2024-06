Alimentare, Sottoscritto protocollo tra Avvocati e Tecnologi Alimentari

Si è tenuto oggi, a due giorni dalla Giornata Mondiale della Sicurezza Alimentare, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense (CNF), il convegno dal titolo “Il nuovo codice dei contratti ad un anno dell’entrata in vigore” organizzato da CNF, Scuola Superiore dell’Avvocatura (SSA) e Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari (OTAN).

La giornata ha visto la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra la Scuola Superiore dell’Avvocatura ed il Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari con l'obiettivo di dare avvio al programma di formazione giuridica dei tecnologi alimentari.

“L’accordo ha l’obiettivo di attivare una sinergia tra la figura del Tecnologo Alimentare - afferma Laura Mongiello, Presidente OTAN – e la professione forense, vista l’importanza del reciproco apporto per garantire la massima efficienza ed efficacia del sistema di produzione e distribuzione degli alimenti, in particolare con riferimento alla loro sicurezza per il benessere dei consumatori e la tutela delle aziende”.

Per il presidente della SSA, l’avvocato Giampaolo Brienza “la normativa del settore agroalimentare, è complessa e in continua evoluzione e la sua applicazione non può prescindere dalla conoscenza tecnico-scientifica del contesto, pertanto, -prosegue Brienza - la nostra categoria professionale può trarre vantaggi nel lavoro comune con i Tecnologi Alimentari, ciascuno portatore di una specifica esperienza”.

Il convegno, inoltre, ha visto una molteplicità di interventi che hanno contribuito a fornire un quadro esaustivo sul tema complesso del codice dei contratti, argomento particolarmente importante che vede operare molti tecnologi alimentari nella Ristorazione Collettiva impegnati a garantire il rispetto delle norme funzionali ai massimi livelli di qualità.