Annuario TV, Scaglioni (CeRTA): “La crescita del consumo dello streaming conferma la resilienza della TV"

“La resilienza della TV grazie alla crescita del consumo in streaming e alla misurazione della Total Audience, si conferma, anche quest’anno, come un elemento costante del nostro sistema nazionale. Lo dimostrano i dati dell’ultimo semestre (da settembre 2024 a febbraio 2025): il lieve e fisiologico calo del lineare (-1,2% rispetto a un anno fa) è mitigato dall’apporto dei consumi digitali, che crescono di un ulteriore 6% dallo scorso anno. Nel complesso, nelle ultime tre annualità, il dato di consumo medio di Tv in Italia si attesta stabilmente sugli 8,8 milioni di spettatori nell’intero giorno, ovvero nelle 24 ore”. Lo ha dichiarato Massimo Scaglioni, Direttore del CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi), intervenuto all’evento “Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo”, dedicato al progetto Annuario della televisione e su iniziativa di Assocomunicatori, con il patrocinio di AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni). Annuario della televisione è curato dal CeRTA (Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi) presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.