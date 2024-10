Fiamme Gialle alla Barcolana ‘24. Generale Antonio Appella: “Orgogliosi di partecipare con un equipaggio di altissimo livello”

La Guardia di Finanza con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle partecipa alla 56ª edizione della Barcolana a Trieste, l'ultimo evento sportivo previsto per le celebrazioni dei 250 anni dalla fondazione del Corpo.

Per il Generale di Brigata Antonio Appella, Comandante del Centro Sportivo “Fiamme Gialle” della Guardia di Finanza: “La Barcolana rappresenta l’ultimo dei cinque eventi sportivi centrali organizzati per celebrare i 250 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza. È un appuntamento di grande rilievo, in cui il Corpo schiera un equipaggio di altissimo livello, composto da atleti olimpici e d’altura, a bordo di una barca storica, vincitrice del giro del mondo a vela. Questa imbarcazione, icona degli anni '90, continua a distinguersi per le sue straordinarie performance. Siamo estremamente orgogliosi di questo evento, che sottolinea il legame ultracentenario tra il Corpo e lo sport, valorizzando al contempo la Guardia di Finanza come Polizia del Mare”.

Gli atleti gareggiano con l’imbarcazione "Fiamme Gialle-Nice", un 78 piedi (24 mt) del cantiere italiano IceYachts di Cremona. Sull’imbarcazione è riportata l’effigie con il Grifone alato simbolo della Guardia di Finanza, con il logo del 250° anniversario di fondazione del Corpo e lo scudetto dei Gruppi Sportivi Fiamme Gialle.



Alla manifestazione è presente il pattugliatore multiruolo Monte Cimone, del Servizio navale della Guardia di Finanza, che ha il compito di sorvegliare e garantire la sicurezza in mare della Barcolana 2024 ed è anche possibile visitare la storica nave scuola Giorgio Cini.