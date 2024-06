Incontro Governo sindacati al Ministero del Lavoro

“Quello che è accaduto a Latina non può essere rubricato come incidente, tragedia o morte sul lavoro - afferma Carla Ciocci, Vicesegretario Nazionale UGL Agroalimentare, nel corso dell’incontro convocato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro dell’Agricoltura - è una disumanizzazione dell’uomo e del lavoro. Tra i vari spunti proposti, oltre al potenziamento dei servizi ispettivi, come UGL Agroalimentare abbiamo richiesto di rendere pienamente informativo il sistema di scambio delle banche dati e la definizione di indici di congruità, che definiscano rapporto tra quantità e qualità dei beni offerti con la qualità e quantità delle ore lavorate. Simile intervento - prosegue Ciocci - è strettamente legato all’implementazione delle misure relative al contrasto delle pratiche sleali, con l’ampliamento degli strumenti di controllo preventivo e successivo alle operazioni commerciali, di cui al Decreto Agricoltura, attualmente in discussione. Occorre - conclude la sindacalista - un gesto di umanità da parte dell’Italia, attraverso l’equiparazione delle vittime di sfruttamento sul lavoro alle vittime di tratta, in considerazione dell’estremo stato di bisogno che determina l’accettazione delle insostenibili condizioni di lavoro disumane di cui sono vittime. Apprezziamo l’impegno del Governo nell’approfondimento degli interventi e la volontà di mantenere costantemente aperto e recettivo il tavolo con l’obiettivo di eradicare il caporalato dalla nostra agricoltura”.