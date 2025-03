“Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo” Annuario 2024 della TV italiana

Martedì 25 marzo 2025, alle ore 10.30, presso la Sala degli Atti Parlamentari, Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” del Senato, in piazza della Minerva, 38 a Roma, su iniziativa di Assocomunicatori si terrà la presentazione dell’Annuario 2024 della TV italiana “Multipolarità. Televisione e streaming verso il mercato maturo”, realizzato dal Centro di Ricerca sulla Televisione e gli Audiovisivi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (Ce.R.T.A.), in collaborazione con Auditel, UPA, APA, Confindustria Radio Televisioni, Sensemakers, Nielsen, Comscore, eMedia e con il patrocinio di AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

L’evento sarà l’occasione per fare il punto sullo stato di salute del mezzo televisivo e sulle sue principali tendenze, con uno sguardo su quelle che stanno caratterizzando il 2025, e per discutere delle sfide che attendono il settore: il tema delle nuove metriche, quello della regolamentazione del settore e del futuro dell’industria nazionale degli audiovisivi.

Interverranno: Barbara Floridia, Presidente della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi; Giacomo Lasorella, Presidente AGCOM; Massimo Scaglioni, Direttore Ce.R.T.A.; Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente Auditel; Marco Travaglia, Presidente UPA; Fabrizio Angelini, Amministratore Delegato Sensemakers.