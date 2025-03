Sanità. Iardino (Fondazione The Bridge): “Passo avanti verso semplificazione uso dati sanitari, ora auspichiamo approvazione definitiva Ddl IA"

“L’approvazione in Senato dell’emendamento al Ddl delega sull’Intelligenza Artificiale, che semplifica le modalità di trattamento dei dati personali per finalità di ricerca e sperimentazione, rappresenta un progresso fondamentale verso un’innovazione responsabile e sicura in ambito sanitario”. Lo afferma Rosaria Iardino, Presidente di Fondazione The Bridge. “L'emendamento approvato all'articolo 8 - precisa - a prima firma della senatrice Beatrice Lorenzin, trae le sue radici dalla proposta di legge nata da un confronto con Fondazione The Bridge, le associazioni dei pazienti e la rete degli Irccs. L’obiettivo è quello di essere pronti alle nuove sfide, potendo disporre della capacità di analizzare ai fini di ricerca i dati sanitari raccolti nelle attività di assistenza clinica, anche attraverso la costituzione di spazi speciali di sperimentazione e mediante l’utilizzo secondario dei dati sanitari. Tali dati ovviamente devono rimanere di proprietà della sanità pubblica, rispettando la riservatezza dei pazienti e le disposizioni legislative vigenti”.

Per Iardino “oggi, purtroppo, si riscontrano ritardi significativi dovuti alla complessità dei tradizionali canali autorizzativi per l'impiego dei dati sanitari a fini di ricerca e salute pubblica, che ostacolano iniziative preventive e terapeutiche in contesti emergenziali o epidemici, per i quali i risultano inadeguati. Riteniamo che questo passaggio sia determinante per valorizzare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie nel settore sanitario. Occorre agevolare l’uso dei dati ai fini della ricerca, favorendo l’emergere di soluzioni innovative che possano migliorare la diagnosi, la terapia e la programmazione del sistema sanitario”.