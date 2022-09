Dopo l'estate come rigenerare la pelle del viso e del corpo? - Dvora Ancona

L' estate è da sempre considerata la stagione dell’amore, delle vacanze e dell’abbronzatura, ma lascia alcuni segni che purtroppo a volte si possono vedere sulla pelle del viso e del corpo, come le macchie o le cheratosi.

Quindi, cosa fare nell’immediato post estate? A differenza di ciò che si pensa gli esfolianti per viso e corpo valorizzano, danno luce e prolungano l'abbronzatura, invece di schiarirla. Rimuovendo lo strato di cellule morte, residui e impurità dalla pelle, di fatto , si permette ai tessuti di ossigenarsi, con un effetto rigenerante che consente non solo di far esaltare il colore della tintarella , ma soprattutto di levigare la cute, riducendo le rughette e macchie da sole e anche cellulite e piccoli segni fastidiosi .

Il rituale esfoliante andrebbe sempre differenziato tra viso e corpo, considerando sia la tempistica, sia il tipo di prodotto.

Per il viso: sì al gommage settimanale delicato per esfoliare la pelle del volto, collo e decolleté. Se avete problemi di acne, scegliete una formula contenente alpha e beta idrossiacidi, efficaci nel ripulire i follicoli ostruiti e minimizzare impurità, punti neri e brufoletti. Se invece la vostra pelle riporta i primi segni del tempo, sì al gommage con principi attivi antiossidanti a piccoli granuli ottenuti da polvere di riso, avena o nocciola. Come farlo? Effettuare un massaggio di 5 minuti sulla pelle leggermente inumidita, per poi eliminare il prodotto con acqua tiepida.

Per il corpo: sì a uno scrub cremoso due volte a settimana: sceglietelo a base di ingredienti naturali (sali marini, zucchero di canna, frammenti di semi, micro cristalli minerali) e ricordate che il massaggio dev'essere leggero, altrimenti potreste avere escoriazioni.

Se preferite un prodotto a secco, comprate una spazzola per il dry brushing e iniziate la vostra giornata con questo rituale esfoliante, energizzante e anticellulite

Per un aiuto in più andate dal dermatologo per prenotare un peeling viso superficiale. Il dottore stesso vi creerà una miscela sulla base delle vostre esigenze cutanee, a base di attivi come l'acido glicolico, lattico e il sacilico.