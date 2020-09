75ma Assemblea Generale dell’ONU: Pirelli è parte della CFO Taskforce for SDGs

Francesco Tanzi, Pirelli: "Integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’approccio delle politiche legate alla Corporate Finance and Investment è fondamentale per poter accelerare il raggiungimento degli SDG con azioni incisive"

La UN Global Compact CFO Taskforce for the SDGs, che vede Pirelli tra i fondatori, ha lanciato oggi – nell’ambito della 75ma Assemblea Generale dell’ONU – i “CFO Principles on Integrated SDG investments and finance” che mirano a supportare l’allineamento delle pratiche finanziarie e di investimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) attraverso l’implementazione di best practice.

I membri della Global Compact CFO Taskforce delle Nazioni Unite hanno individuato quattro aree chiave su cui si concentrano i Principi: SDG impact and measurement, integrated SDG strategies and investments, integrated corporate SDG Finance and integrated SDG communication and reporting.

Complementari ai Dieci Principi del Global Compact, quelli individuati dalla CFO Taskforce mirano a coinvolgere la comunità globale dei responsabili finanziari e a far sì che l’intera catena del valore legata agli investimenti e ai flussi di capitale crei un mercato ampio, liquido ed efficiente per il raggiungimento degli SDG.

«Integrare gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nell’approccio delle politiche legate alla Corporate Finance and Investment – ha affermato Francesco Tanzi, Chief Financial Officer di Pirelli che rappresenta la società nella taskforce – è fondamentale per poter accelerare il raggiungimento degli SDG con azioni incisive. Questa convinzione è alla base della partecipazione di Pirelli come membro fondatore della CFO Taskforce delle Nazioni Unite per gli SDGs, in linea con il suo modello di sviluppo incentrato sulle “partnerships for the goals”».

Pirelli sarà parte attiva dei gruppi di lavoro della CFO Taskforce for SDGs per sviluppare linee guida, case history e “operazioni pilota” che agevolino l’adesione e l’implementazione dei Principi.