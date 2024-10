A Bastianich va di traverso il corso di cucina online. Fatturati solo mille euro nel 2023, chiude la sua academy

Bastianich, chiude la sua "Academy della cucina". Fatturati solo mille euro nel 2023

La “Academy della cucina” online del noto chef Joseph (“Joe”) Bastianich chiude i battenti. Qualche settimana fa, infatti, a Monza davanti al notaio Massimo Malvano s’è svolta l’assemblea dei soci della Metodo Bastianich srl presieduta da Sandro Feola.

La riunione, alla quale erano presenti lo stesso Feola anche quale socio al 29%, Claudio Polini delegato di Bastianich per un altro 29%, Laura Dotti con il 10% e la Mira Bay srl per il restante 32% ha deciso lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione dell’azienda.

Il provvedimento s’è reso necessario “non sussistendo più le condizioni – si legge nel verbale dell’assemblea – perché la società continui a svolgere la propria attività” e Feola è stato nominato liquidatore.

La Metodo Bastianich è stata fondata nel 2020 e offriva online tre pacchetti a vari prezzi (199, 299 e 499 euro) di scuola di cucina e come si legge nel sito l’azienda “risponde a te ristoratore, amante del business, chef, addetto ai lavori. Metodo Bastianich è una guida, il faro nella notte dei tuoi sogni più ambiziosi, la consapevolezza a portata di click”.

E ancora sul sito si legge una frase dello stesso Bastianich: “Tra ristoranti, aziende vinicole in Friuli e Toscana, negozi e uffici, do lavoro a tremila dipendenti, servo una media di quattro milioni di pasti l’anno e ho un’esperienza di ristorazione ormai ventennale. Tu cosa pensi? Posso giudicare il lavoro di persone che vorrebbero fare gli chef?”.

Tuttavia nel 2023 ha fatturato solo mille euro e l’anno prima i ricavi erano stati di soli 3mila 500 euro. E il giudice ospite di “Masterchef” ha dovuto sparecchiare.